أكد القنصل العام الايراني في البصرة "أحمد سیاهبوش" على الفرص الاستثنائية المتاحة في العراق للتجار والمصدرين الإيرانيين خاصة المستثمرين في منطقة أروند الحرة (جنوب غرب)، قائلاً: لقد أجريت مشاورات بهدف تسهيل صادرات البضائع إلى العراق.

وقال سياهبوش، الاثنين، خلال لقائه مساعد منطقة أروند الحرة لشؤون الاستثمار "سید علي موسوي": ان ممثلية الجمهورية الإسلامية في محافظة البصرة على استعداد لمتابعة المشاكل المحتملة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإيرانية المتواجدة في العراق.

وأضاف: هناك تعاون جيد بين السلطات الأمنية و الاقتصادية الايرانية والعراقية في المناطق الحدودية؛ مؤكداً على ضرورة توسيع التعاون بين ايران و العراق في جميع المجالات.

تجدر الاشارة الى نمو صادرات البضائع عبر منطقة أروند الحرة إلى العراق خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 30٪ من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.