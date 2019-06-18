أعلن التلفزيون المصري، مساء الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي، الذي توفي في عمر ناهز عن 67 عاماً، إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وأكد النجل الأكبر للرئيس المصري، أحمد مرسي، وفاة والده، وقال عبر صفحته في موقع (فيسبوك): "أبي عند الله نلتقي".

بدوره، قال محامي مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، لوكالة (الأناضول) التركية: "تمّ نقل الرئيس على نقالة من قاعة المحكمة ولا ندري مكانه ونتابع إجراءات ما بعد الوفاة".