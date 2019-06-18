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رقم الخبر: 255920 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 08:48 الاقسام: عربيات  
الطيران اليمني المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي

الطيران اليمني المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الطيران المسير نفذ مساء الاثنين عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي في السعودية.
وافاد موقع "المسيرة نت" ان العميد سريع اوضح أن عمليات واسعة نفذها سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي بطائرات من نوع قاصف 2 K أصابت أهدافها بدقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تعتبر الرابعة من نوعها خلال أسبوع واحد إحداها بصاروخ "كروز" استهدف برج المراقبة بمطار أبها بشكل مباشر مما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.
وكثف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهداف حيوية في مطارات جيزان ونجران وأبها، كما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، إضافة الى عملية التاسع من رمضان التي استهدفت مضخات النفط في منطقة الرياض والتي كانت بمثابة تدشين للعمليات الهجومية في العمق السعودي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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