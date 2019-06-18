عقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الاثنين، لقاء في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تطرق إلى مشاركة بغداد في مفاوضات أستانا، والاوضاع الاقليمية والازمة التي تشهدها المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل الاثنين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والقائم بالاعمال الروسي في بغداد".

واضاف، أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العراقية، وتطورات الاوضاع في سوريا وتحقيق الاستقرار فيها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر استانة، الى جانب بحث الاوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية".

واشار، الى أن "رئيس مجلس الوزراء اعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس بوتين الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها في المجالات كافة".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن "العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ولمواصلة محاربة داعش".

وأكد على "اهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والعمل على تجنيب المنطقة خطر الارهاب وتداعيات التصعيد والحرب وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها".

من جانبه وبحسب البيان، نقل "المبعوث الروسي تحيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وامنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، والرغبة بإستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق الى دوره في المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الارهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر استانة كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الارهاب والقضاء على بقايا داعش".

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له، وصل بغداد الاثنين، في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وسيتوجه اليوم إلى لبنان، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين، تطورات الأوضاع في سوريا، وملف النازحين السوريين.

وسيوجه لافرينتيف دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات "أستانا 13"، التي ستعقد في تموز/يوليو المقبل.

وتكمن أهمية حضور لبنان في أن جولة "أستانا" المقبلة ستضع إطارا محددا للبدء بإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة، حيث سيتاح لبنان أن يطرح هواجسه حول طرق معالجة هذا الملف.