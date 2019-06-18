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رقم الخبر: 255914 تاريخ النشر: حزيران 18, 2019 الوقت: 08:50 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية الباكستاني: لن نألو جهداً لتعميق التعاون مع ايران

وزير الداخلية الباكستاني: لن نألو جهداً لتعميق التعاون مع ايران

اكد وزير الداخلية الباكستاني اعجاز احمد شاه بان اسلام اباد لن تالو جهدا لتعميق التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وازالة العقبات من طريق تطوير التعاون الاقتصادي والاقليمي معها.
وخلال استقباله مساعد الداخلية الايراني حسين ذوالفقاري، طمأن وزير الداخلية الباكستاني بان بلاده ملتزمة بازالة العقبات من طريق تنمية التعاون الاقليمي والاقتصادي مع ايران.
من جانبه اكد مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الامنية والشرطية ضرورة بذل الجهود من قبل الحكومة والاجهزة الامنية الباكستانية للافراج عن حرس الحدود الايرانيين الثلاثة المختطفين لدى الجماعات الارهابية.
بدوره وعد وزير الداخلية الباكستاني بالمزيد من التعاون مع ايران والمتابعة الجادة لقضية حرس الحدود الايرانيين المختطفين.
وحضر اللقاء ايضا السفير الايراني في باكستان مهدي هنردوست وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية الباكستانية.
ويزور مساعد الداخلية الايرانية اسلام اباد للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الرباعية لشؤون اللاجئين والتي تستضيفها باكستان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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