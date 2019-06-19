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رقم الخبر: 255913 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 19:40 الاقسام: محليات  
طهران: على الرياض تعديل نهجها الخاطئ الذي لم يجلب سوى الدمار الى المنطقة
رداً على تصريحات ولي العهد السعودي ..

طهران: على الرياض تعديل نهجها الخاطئ الذي لم يجلب سوى الدمار الى المنطقة

اعربت الخارجية الإيرانية، في معرض ردها على التصريحات الاخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن املها في تعدل السعودية عن النهج الخاطئ الذي لم يجلب سوى الحرب والدمار الى المنطقة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي  تصريحات محمد بن سلمان في توجيه الاتهام الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات بانها استمرار للنهج الخاطئ السابق وهروب من الازمات التي سببتها السياسات الخاطئة للسعودية في المنطقة.
وقال موسوي ان السعودية ومن خلال افتقارها للادراك الصحيح عن تطورات المنطقة  تتخذ نهجا يقوم على العسكرتارية واثارة الازمات والتوترات وتسببت في اهدار ثروات شعبها وشعوب دول المنطقة في جيوب الاجانب .
واعرب موسوي عن امله في ان تعدل السعودية عن نهجها الخاطئ الذي لم يجلب سوى الحرب والدمار الى المنطقة وان تتخذ خطوات لبناء الثقة وتنتهج سياسية جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة ومن المتيقن ان ايران سترحب بهذا النهج الجديد.

 
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