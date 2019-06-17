وقال شمخاني في مقابلة : ان إيران أكدت مرارا أنها الضامنة لأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، داعيا الولايات المتحدة إلى إنهاء وجود قواتها في المنطقة، لأنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار".

وتابع شمخاني القول إن الأمريكيين لم يسعوا يوما إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي لا يحق لهم أن يتحدثوا عن أمن شعوب المنطقة ودولها.

وكشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن اعتقال عملاء لوكالة المخابرات المركزية الاميركية في عدة بلدان بعدما أطلعت ايران حلفائها على معلومات استخباراتية، وقال : أن طهران فككت شبكة تجسس إلكتروني، بعدما تبادلت معلومات مع حلفائها، واعتقلت عددا من عملاء الـCIA.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الهجمات السايبرية الأميركية على البلدان الأخرى هي هجمات عسكرية تنفذها أميركا بشكل غير قانوني وعلى خلاف الموازين القانونية والسياسات الأمنية، ويجب الرد عليها من قبل المجتمع الدولي.

ولفت شمخاني إلى أنه منذ فترة كشفت أجهزة الأمن الإيرانية شبكة تعتبر من أعقد الشبكات "السايبيرية" التي كانت تستخدمها "سي آي أي" في مجال التجسس السايبيري وقد تم توجيه ضربة لها، مضيفاً "لقد سلمنا إلى شركائنا المعلومات المكتشفة حول هذه الشبكة التي كانت تنشط في بعض البلدان، ما أدى إلى كشفها وانهيار شبكة قادة المخابرات في "سي آي أي" واعتقال عدد من الجواسيس ومعاقبتهم في بلدان متعددة".

كما أوضح شمخاني أنه تم الكشف عن بعض من أبعاد هذه القضية من قبل" سي آي أي" لذا يمكن نشر بعض من الأدلة ليكون الناس على دراية بالأمر، طالباً من وزارة الأمن أن تقوم بنشر الأفلام وبعضاً من الاعترافات.

وتابع شمخاني قائلاً "الأميركيين اعتبروا هذا العمل هزيمة استخباراتية نكراء، كما أن وثائق هذا المشروع موجودة".