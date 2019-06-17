*التحالف الدولي يقصف مجموعة إرهابيين في شمال العراق *وزارة الهجرة: عودة 1072 نازحا إلى مناطقهم في الأنبار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سيزور بغداد الاربعاء المقبل.

وذكر الصحاف في تصريح لــ "بغداد اليوم " ان الصباح سيلتقي بزعماء سياسيين عراقيين لبحث الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين بالاضافة الى التصعيد بين اميركا وايران."

من جهته تخوف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عدنان الأسدي، من احتمال عودة نشاط تنظيم "داعش"، في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي عليه وعلى بيئاته الحاضنة، وفق تعبيره.

وقال الأسدي، الاثنين، إن"داعش" انتهى من الناحية العسكرية والاستراتيجية، لكن خلاياه ما زالت تعمل، وهو نذير شؤم على المحافظات التي له فيها "حواضن".

ورأى الأسدي، أن "عدم وجود وزراء أمنيين في هذه المرحلة في العراق، هو أمر غير صحيح، ويؤثر سلبا على معالجة هذا الملف".

وكانت القوات الأمنية العراقية، أطلقت الأحد، عملية عسكرية واسعة في قضاء الطارمية، أبرز مناطق "حزام بغداد".

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومي في بيان، أن "القوات الأمنية ستباشر، بإسناد من طيران الجيش العراقي، بتفتيش قضاء الطارمية (50 كم شمال بغداد)، لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين للقضاء، وقد شملت عملية التفتيش عددا من القرى والبساتين التابعة للقضاء".

من الجدير ذكره أن قضاء الطارمية، من المناطق المهمة جغرافيا وأمنيا، كونه يربط أربع محافظات عراقية، هي بغداد، صلاح الدين، ديالى والأنبار.

إلى ذلك نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، الاثنين 17 حزيران/يونيو، قصفا استهدف وكرا يختبئ به مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الاثنين، قائلة:" وفقا لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى، قتل 16 إرهابياً داخل نفق في "وادي الكصب" (30 كم جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد"، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي.

كما ألقت الشرطة العراقية، السبت 1 يونيو الجاري، القبض على 9 من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في محافظة نينوى.

في سياق آخر أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 1072 نازحًا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم والكرمة ومناطق أخرى بمحافظة الأنبار.

وقال مدير فرع الوزارة بمحافظة الأنبار مصطفى حامد سرحان - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية /الاثنين/ - : "إنه تم إعادة 1072 نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم والكرمة ومناطق أخرى، وذلك ‏من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار مع وزارة النقل والمحافظة وقيادة عمليات الأنبار".

وأضاف سرحان: "أن عدد العائدين من مخيمات المدينة السياحية بلغ 623 عائداً، ومن مخيمات بزيبز 367 عائداً، ‏بينما بلغ عدد العائدين من ‏مخيمات عامرية الفلوجة 82 عائدًا".