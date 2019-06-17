وزعت بلدية القدس إخطارات لهدم وإخلاء أراض لمواطنين فلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس، بهدف إنشاء حديقة "تلمودية".

وقال هاني العيساوي، وهو أحد الشخصيات القيادية في القدس، إن "البلدية العبرية مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من المحاكم بتجميد المشروع".

وأضاف: "بعد الاعتراض على مشروع الحديقة، وفشل البلدية وسلطة الطبيعة في تنفيذه، منذ سنوات، تحاول البلدية العبرية فرض إنشاء الحديقة في كل الوسائل الملتوية على الرغم من وجود قرارات من محكمة الاحتلال بعدم تنفيذ المشروع في هذه المنطقة، والعمل على تنظيمها من قبل الأهالي، وتُصرّ البلدية على إخلاء هذه المنطقة وضمها للحديقة".

ولفت العيساوي إلى توزيع البلدية أوامر إخلاء وهدم لجميع المنشآت المقامة فيها مهلة يومين، منوها بأنه ستكون هناك إجراءات قانونية لوقف "هذا التطاول والتعدي على أصحاب المشاغل الموجودة".

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية عن البلدية الإسرائيلية، إنها تتعمد تقليص عدد المنازل العربية في القدس الشرقية، في الوقت الذي تغدق فيه تراخيص البناء على المستوطنين الإسرائيليين.

والمخطط الإسرائيلي ليس الأول من نوعه، حيث هدمت بلدية القدس الإسرائيلية عددا من المنازل في حي البستان في بلدة سلوان، قرب المسجد الأقصى وسط مدينة القدس، وتعتزم هدم منازل أخرى، تمهيدا لإقامة حديقة "توراتية" على أنقاضها، بحسبما ذكرته وسائل إعلامية.

في سياق آخر أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد على رفضها الكامل لمخرجات مؤتمر البحرين ودعت بالتنسيق مع القوى الوطنية إلى إضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو تزامنا مع انطلاق مؤتمر البحرين.

وطالبت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي فيها خليل الحية، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تنظيم فعاليات شعبية للتعبير عن رفضه لمؤتمر البحرين وصفقة ترامب، بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو الصهيوني.

ودعت حماس الأطراف الدولية لمقاطعة مؤتمر البحرين حتى لا يكونوا شركاء في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

هذا واعتقلت قوّات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، 22 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضّفة الغربية.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد اعتقل جنود العدو ثمانية شبان من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وشنت حملات دهم واعتقال في مناطق أخرى بالضفة. كما اعتقلت قوات العدو طفلا وشاب من منزليْهما في بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل. واستجوب جنود العدو ميدانيًا شقيقيْن عقب احتجازهما خلال اقتحام المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل وتم اعتقال آخر من المنطقة نفسها.

كما داهمت قوات العدو عدة منازل في قرية دير غسانة شمال غرب رام الله. واندلعت مواجهاتٍ عنيفة داخل قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، تزامنًا مع دَهم عدة منازل فيها.

وداهمت قوات العدو منزل الشهيد عمر أبو ليلى ومنزل أسيريْن شقيقيْن في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وسلم العدو عدة شبّانٍ تبليغات لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منازلهم في بلدة عَزون شرق قلقيلية.

كما اقتحمت قوات العدو الصهيوني، الاثنين، قسم رقم (3) في معتقل "ريمون"، وأجرت حملة تفتيشات واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات القمع أغلقت القسم، وقامت بنقل وتوزيع الأسرى على الأقسام الأخرى، وأن حالة من التوتر والاضطراب تسود المعتقل منذ ساعات الصباح. وكانت قوات العدو اقتحمت يوم الجمعة قسم الأسرى في معتقل "عسقلان".

*المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوة صهيونية توغلت جنوب غزة

في غضون ذلك تصدى رجال المقاومة الفلسطينية، فجر الاثنين، لقوة صهيونية متوغلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر خاصة، بأن رجال المقاومة تصدوا لقوة راجلة توغلت قرابة 100 متر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن المقاومة أمطرت القوات الصهيونية بالرصاص من السلاح الخفيف والمتوسط كما استخدمت قذائف الهاون ما أدى لتراجع قوات العدو والانسحاب من المكان.

فيما لم يصدر الإعلام الصهيوني أي أنباء حتى أعداد الخبر عن وجود اشتباكات بين جيش العدو والمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.