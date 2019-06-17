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رقم الخبر: 255907 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 19:25 الاقسام: عربيات  
الكويت تعلن عن حاجتها إلى 780 معلماً من تونس والأردن وفلسطين

الكويت تعلن عن حاجتها إلى 780 معلماً من تونس والأردن وفلسطين

أعلنت وزارة التربية الكويتية، احتياجها لـ 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسي القادم 2019 – 2020.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية فهد الغيص، في تصريح صحفي، أنه تمت مخاطبة سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.

وأوضح أنه تم تدشين موقع إلكتروني خاص بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، لاستقبال طلبات الراغبين في العمل بوظائف الهيئة التعليمية والإدارية حسب التخصصات والشروط والضوابط والخبرات المطلوبة، من خلال إعلانات سفارات الكويت بالدول العربية الثلاث.

وحول التعاقد المحلي، أشار الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية، إلى أنه تم فتح موقع خاص لتقديم الطلبات، وتجميعها وإرسالها إلى قطاع التعليم العام، لاستكمال الإجراءات الفنية، كالاختبارات والمقابلات الشخصية، تمهيدا لتحديد مجتازي تلك الإجراءات.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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