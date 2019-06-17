يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة دولة الى كوريا الشمالية الخميس والجمعة، كما أفادت وسائل الاعلام الصينية الرسمية الاثنين.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان التي سيحضرها الرئيس الصيني وكذلك الرئيس الاميركي دونالد ترامب.





