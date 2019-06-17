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رقم الخبر: 255902 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 18:05 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وفرص العمل تتصدر الاولويات الاقتصادية للحكومة

جهانغيري: الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وفرص العمل تتصدر الاولويات الاقتصادية للحكومة

أكد النائب الاول للرئيس الإيراني على الحوار الصادق مع الشعب وقال: "إن الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وتوفير فرص العمل تتصدر الاولويات الاقتصادية للحكومة خلال العام الجاري ، مشيرا الى ضرورة أن يشعر الناس أن السلطات تتطلع إلى حل مشاكلهم المعيشية.

واستعرض إسحاق جهانغيري ، خلال اجتماع لجنة ادارة الاقتصاد المقاوم اليوم الاثنين الاوضاع الاقتصادية للبلاد في المرحلة الراهنة مشددا على اهمية اعتماد السياسة العامة للاقتصاد المقاوم من اجل اجتياز هذه المرحلة الحساسة.
وذكر أن أداء لجنة ادارة الاقتصاد المقاوم يلعب دورا مفصليا العام الجاري ويتعين ان تتبلور وتتجسد سياسات الاقتصاد المقاوم اكثر من السابق في مختلف مجالات ادارة البلاد.
وأشار إلى الصورة العامة للاقتصاد في العام الماضي وبعض التقارير عن النمو الاقتصادي السلبي في البلاد ، مضيفًا إن الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وتوفير فرص العمل تتصدر الاولويات الاقتصادية للحكومة خلال العام الجاري ، مشيرا الى ضرورة أن يشعر الناس أن السلطات تتطلع إلى حل مشاكلهم المعيشية.


 

 
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