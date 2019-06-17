

وقال مدير مشروع "تحديد واكتشاف المتحجرات عن طريق الذكاء الاصطناعي" اليوم الاثنين للصحفيين انه تم استخدام طريقة جديدة أسفرت عن نتائج إيجابية مقارنة مع الأساليب التقليدية استنادا على الذكاء الاصطناعي في مجال علم المتحجرات .

وقال "اكبر سهرابي "ان الذكاء الاصطناعي تحظى بأهمية بالغة في شتى المجالات العلمية وأضاف أنه ازداد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الجيولوجيا خاصة جيولوجيا النفط خلال الأعوام الاخيرة.

و تابع سهرابي رغم الاستخدام المتزايد من الذكاء الاصطناعي في الدراسات الجيولوجية إن استخدام الذكاء الاصطناعي في علم المتحجرات والدراسات الاحصائية الأحفورية تعد قضية جديدة.

وتعد جامعة تبريز التي تأسست قبل 70 عاما ثاني أقدم جامعة إيرانية بعد جامعة طهران.