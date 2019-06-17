واكد أسد قيصر خلال استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية والباكستانية وباقي أعضاء الوفد البرلماني الايراني اليوم الاثنين إن باكستان تولي اهمية خاصة للعلاقات الوثيقة مع ايران وخاصة على صعيد التعاون البرلماني.

بدوره قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني احمد امير ابادي فراهاني إنه على عكس بعض دول المنطقة التي تسعى إلى التوتر ، فإن الشعب الايراني الشجاع لايسعى الى التوتر ، لكنه لن يتنازل عن أهدافه وطموحاته.

وأضاف احمد امير ابادي فراهاني ، انه بالنظر إلى القواسم المشتركة الوثيقة والقوية بين الشعبين والبلدين ايران وباكستان ، فاننا بحاجة إلى تعزيزعلاقاتنا وتعاوننا".

واكد على الدور المهم لايران وباكستان على صعيد تعزيز دعائم السلام والامن في المنطقة وقال ان البلدين يتمتعان بطاقات كبيرة لدعم السلام الاقليمي .

واضاف ان ايران وباكستان تتمتعان بقوات مسلحة مقتدرة وقوية تتميز بمعنوياتها العالية على مر التاريخ في مواجهة الظلم والتعسف.

واشار الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وفرض الحظر الظالم على ايران وقال ان الهدف من هذا الحظر هو ممارسة الضغط على ايران ولكن الشعب الايراني لن يتنازل عن اهدافه ومبادئه





