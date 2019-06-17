استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، الاثنين، نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الوفد البرلماني العراقي قد وصل طهران مساء الاحد ويضم في عضويته كل من النواب حسن جلال الكناني وعلية فالح الإمارة ووحيدة الجميلي.

وأكد بشير الحداد في تصريح صحفي له أن "زيارة الوفد تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وجاءت تلبية للدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي من أجل عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بين الجانبين لبحث عدد من القضايا وملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات النيابية والتعاون المشترك بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة".