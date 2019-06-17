أفادت "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد حادث ناقلتي النفط الذي وقع يوم 13 حزيران/يونيو في خليج عمان.

ووفقا للقناة، قد يتم إرسال منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وعدة مقاتلات وسفن حربية إلى المنطقة، وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتخذ واشنطن قرارا محددا بشأن هذه المسألة.

وتنفي ايران بدورها كل الإتهامات بالتورط في هذا الهجوم.

ولمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية أن يطلب منه الشعب البقاء في الحكم بعد إنتهاء فترته الرئاسية الثانية المحتملة.

وجاءت هذه الفكرة في تغريدتين نشرهما سيد البيت الأبيض على حسابه الرسمي في "تويتر" الأحد وهاجم فيهما صحيفتي "نيويوك تايمز" و"واشنطن بوست".

ووصف ترامب كلا الصحيفتين بأنهما "وصمة عار على الوطن وأعداء للشعب"، مقترحا إجراء إستطلاع للكشف عن "أي منهما أكثر غشا وخداعا".

وتابع: "الخبر الجيد أنه بحلول ست سنوات، عندما ستصبح أمريكا عظيمة مرة أخرى وسأغادر البيت الأبيض الجميل (أما تعتقدون أن الشعب سيطلب مني البقاء لفترة أطول؟ لكي نُبقي أمريكا عظيمة!)، ستخرج هاتان الصحيفتان المروعتان كلاهما عن العمل للأبد".

ويشار إلى أن الدستور الأمريكي لا يسمح لرئيس الدولة بتولي هذا المنصب لفترة أطول من ولايتين مدة كل منهما أربع سنوات، حتى وإن كانتا غير متواليتين.

في سياق آخر تناول الكاتبان روبرت غينز وهو جندي أميركي سابق شارك في الحروب في العراق وأفغانستان وسكوت هورتون وهو صاحب مؤلفات حول الحرب في أفغانستان رغبة بعض من وصفاهما بـ"الإيديولوجيين" في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد إيران.

وفي مقالة نشرت على موقع "National Interest"، وصف الكاتبان نظرة هؤلاء "الإيديولوجيين" تجاه إيران بـ"الضيقة"، وحذّرا من أن أي عمل عسكري قد تقدم عليه الولايات المتحدة أو حلفائها ضد إيران سيكون خطأً جسيمًا.

وأشار الكاتبان إلى أن دولا مثل السعودية وقطر والكويت قدمت الدعم المالي والمادي للمجموعات الإرهابية في سوريا، ولفتا إلى أن هذه الدول تبقى حليفة للولايات المتحدة رغم ذلك، مضيفة أن "اسرائيل" قدّمت الدعم لمجموعات "متمردة" في سوريا.

وفيما قال الكاتبان إن إيران تدعم حزب الله وحركة "حماس"، أكد أن هذه الأطراف لا تهدد الولايات المتحدة.

كما اعتبر الكاتبان المزاعم عن دعم إيران لتنظيم القاعدة "سخيفة"، وذكّرا بأن إيران دعمت ألدّ خصوم تنظيم "القاعدة" في أفغانستان، كما لفتا إلى أن الحكومة الإيرانية تعاونت في محاربة "القاعدة" بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.

الكاتبان أشارا أيضا إلى ثمة دلائل تثبت أن عناصر الجيش والإستخبارات الإيرانية قامت باعتقال عناصر من تنظيم "القاعدة" حاولت الفرار إلى إيران بعد الاجتياح الأميركي لأفغانستان.

وأشارا إلى أن القوات الإيرانية إعتقلت عددًا من الشخصيات البارزة في تنظيم "القاعدة"، من بينهم مخططو تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998.

وفي الوقت نفسه، ذكّر الكاتبان بقيام جماعات تابعة لـ"القاعدة" بشن هجمات داخل إيران، وقالا إن ذلك يضعف أكثر فأكثر المزاعم عن قيام إيران بتوفير ملاذ آمن للمجموعات الإرهابية.

وتابع الكاتبان: إن إيران أرسلت قواتها إلى سوريا والعراق لمواجهة هذه المجموعات، وقدمت تضحيات كبيرة في محاربة "داعش".

وإذ حذَّر الكاتبان من الأثمان الكبيرة لأية حرب على إيران، تحدثا عن قدرة إيران على إستهداف المنشآت الاميركية في دول مثل العراق والكويت وأفغانستان وقطر والبحرين وغيرها من الدول.

كذلك قالا: إن السفن الحربية الأميركية قد تكون عرضة للصواريخ الإيرانية.

وفي الختام، حذّر الكاتبان من أن تنظيم "القاعدة" سيكون الطرف المنتصر الأساس في حال إقدام الولايات المتحدة على العمل العسكري ضد إيران، وقالا: إن إدارة ترامب بإمكانها الاعتراف بأهمية دور إيران بترسيخ الاستقرار في الشرق الاوسط، أو بإمكانها تكرار أخطاء الماضي وترسيخ الدور الأميركي "كالطرف الأساس المسؤول عن إنتشار الفوضى في العالم"، وفق تعبير الكاتبين نفسيهما.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا أشار إلى أن كلًا من اليابان وألمانيا طالبتا بتقديم أدلة أقوى حول تورط إيران باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، وذلك بعد ما بثّت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" شريط فيديو يزعم أن زورقًا إيرانيًا يقوم بنزع لغم عن إحدى ناقلتي النفط.

وأوردت الصحيفة في مقالها ما قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد عن إجراء مكالمات مع نظرائه حول أحداث بحر عمان، وقالت: إن ذلك يمثل إعترافا أميركيا بأن العالم لم يقتنع بعد بالمزاعم الأميركية حول تورط إيران بالهجمات.

كما تابعت الصحيفة بالقول: إن الهجمات على ناقلتي النفط كشفت الغطاء عن "مشكلة المصداقية" لدى إدارة الرئيس الأميركي ترامب، ولفتت إلى أن التشكيك في الرواية الأميركية يشمل دولا حليفة للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التشكيك الدولي بالرواية الأميركية مستمر على الرغم من محاولات إدارة ترامب تأكيد هذه الرواية، وقالت: إن أحد أسباب ذلك يعود إلى التشكيك بترامب نفسه، إذ إنه سبق وأن أدلى بالكثير من التصريحات المضلِّلَة.

الصحيفة ذكرت عاملاً آخر خلف التشكيك بالرواية الأميركية، وهو مستشار الأمن القومي جون بولتون، موضحةً أن الأخير دعم الحرب الأميركية على العراق استنادًا إلى الفرضية الخاطئة بامتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل.

وأضافت الصحيفة: إن سببًا آخر وراء التشكيك هو وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مشيرة إلى كلام الأخير عن وقوف إيران وراء تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول أواخر الشهر الماضي، وقالت: إن حركة "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، إلّا أن بومبيو دعا لعدم تصديق هذا الإعلان.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن العديد من المشرّعين الأميركيين شددوا على ضرورة عدم ذهاب البيت الأبيض إلى حرب مع إيران من دون موافقة "الكونغرس".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى القلق الذي إعترى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي النائب عن الحزب الديمقراطي آدم تشيف من تنامي نفوذ كلّ من بولتون وبومبيو، وتابعت: إن تشيف رأى أن ترامب لا يريد الحرب، لكنّ بولتون وبومبيو يقومان بخطوات من ِشأنها جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب.