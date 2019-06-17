أردوغان يهاجم ماكرون لتدخله في قضية التنقيب بالبحر الأبيض

شنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردا على مطالبته تركيا بوقف عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمة ألقاها مساء الأحد خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في اسطنبول، قال أردوغان، مخاطبا ماكرون: "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك أصلا؟ نحن لدينا سواحل في هذه المنطقة.. كما أننا دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا ضامنتان.. ولكن أنت ما هي صفتك؟ ليس لديك أي هوية هناك".

ودعا الرئيس التركي نظيره الفرنسي إلى إظهار صفة التوكيل إذا كان حديثه نيابة عن شركة "توتال" العملاقة للطاقة.

وتابع: "يبدو أنك تركت الرئاسة وبدأت العمل كمحام.. ولكن عندما يتحدث أردوغان فإنه يتحدث بصفة بلد ضامن، وكذلك اليونان وبريطانيا، وأنت بأي صفة تتحدث؟ نحن ندرك جيدا ثقل مسؤوليتنا ولكن أنت لا تدرك ذلك".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تمر بمرحلة حساسة، موضحا: "يقع على عاتقنا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتتويج هذه المرحلة بالنصر وهو ما تقتضيه مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا".

وسبق أن طالب الرئيس الفرنسي تركيا بوقف أنشطة تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط قرب سواحل قبرص، وسط تصعيد التوتر في المنطقة بسبب الخلافات على مواردها للطاقة.

وقال ماكرون: "إننا متضامنون تماما مع قبرص ونؤيد سيادتها، على تركيا وقف أعمالها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. والاتحاد الأوروبي لا ينوي إظهار أي ضعف في هذه المسألة".

وسبق أن وجه أردوغان انتقادات حادة لماكرون بسبب لقاءاته مع قادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا.

8 قتلى في غرق زورق يقلّ مهاجرين قبالة السواحل التركية

في سياق آخر لقي 8 أشخاص مصرعهم أمس الاثنين، بعد غرق زورق يقل مهاجرين قبالة ساحل غرب تركيا، بينما تم إنقاذ 31 آخرين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن خفر السواحل بدأ عمليات بحث وإنقاذ للوصول إلى مستقلي الزورق، الذي غرق قبالة ساحل منطقة بودروم في إقليم موغلا.

وأكدت أن العمليات التي قام بها زورقان وفريق غوص وطائرة هليكوبتر من خفر السواحل التركي، أسفرت عن انتشال 8 جثث من الزورق، الذي كان يقل 40 مهاجرا.

وكثيرا ما يتخذ المهاجرون غير الشرعيين من تركيا نقطة انطلاق عن طريق البحر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد تقلصت أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ بعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي سنة 2016.