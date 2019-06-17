ستطلق ايران قمرا صناعيا جديدا باسم (ظفر) في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل وفق ماأفاد رئيس جامعة العلم والصناعة الايرانية جبار علي ذاكري.

وقال ذاكري، في تصريح أدلى به لوكالة "فارس"، الاثنين، أن القمر الصناعي الجديد صنع على يد الخبراء والمختصين الشباب في البلاد ويمتاز باستخدامات عامة.

وأضاف: إنه في المستقبل القريب يستطيع جميع المواطنين الاستفادة من خدمات قمر "ظفر" الايراني الجديد.

وتابع: إن القمر الصناعي الجديد يقدم خدمات عديدة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية نسبيا حيث سيحدد المناطق الخصبة لتنمية القطاع الزراعي وانتاج المحاصيل الرئيسية في البلاد.

ولفت الى أن هذا القمر عام الاستخدام وستشهد القطاعات العلمية والتقنية والبيئية تطورا نوعيا في غضون فترة قصيرة بفضل إستخدام خدماته.

ونوه الى إن القمر الصناعي الجديد يجتاز مرحلة الاختبارات النهائية حاليا وسيتم إطلاقه في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل.