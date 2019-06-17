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رقم الخبر: 255892 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: دوليات  
سلسلة تفجيرات تودي بحياة العشرات شمال شرقي نيجيريا

سلسلة تفجيرات تودي بحياة العشرات شمال شرقي نيجيريا

أفاد مسؤولون نيجيريون بسقوط عشرات القتلى من جراء هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين ليلة السبت الماضي في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

 ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين عن مسؤولين في مؤسسات الإغاثة الحكومية إعلانهم أن 30 شخصا على الأقل قتلوا جراء الهجوم في قرية كوندوغا الواقعة على بعد 25 كيلومترا عن مركز الولاية مدينة مايدوغوري، وأكد رئيس القرية، بولاما كالي، أيضا وقوع الاعتداء. وتعد ولاية بورنو من أكثر مناطق نيجيريا توترا لكونها المعقل الرئيسي لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة، بالإضافة إلى تفعيل تنظيم "داعش" الإرهابي أنشطته في القارة السمراء بعد تكبده هزيمة عسكرية في سوريا والعراق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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