وقع الاختيار على بيرث لاستضافة نهائي كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات بين استراليا وفرنسا والذي سيقام يومي 9 و10 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في ملعب ار.ايه.سي.

وسيشكل النهائي المرة الأولى خلال عقد التي تستضيف فيه بيرث مباراة في كأس الاتحاد كما أنه أول نهائي يخوضه الفريق الاسترالي على أرضه منذ 1978.

وقالت اليشيا موليك كابتن الفريق الاسترالي في كأس الاتحاد في بيان نشره موقع الاتحاد الاسترالي للتنس ”أنا في غاية السعادة لأن تتاح لنا الفرصة لخوض نهائي كأس الاتحاد هنا في بيرث وأن نظهر أفضل ما لدينا في رياضة تنس السيدات هنا في مسقط رأسي.

”من المثير حقا أن نعلن هذا بعد نحو أسبوع بقليل على فوز اشلي بارتي بلقب فرنسا المفتوحة“.

وبلغت فرنسا نهائي كأس الاتحاد للمرة السادسة عقب فوزها على رومانيا في أبريل نيسان الماضي بينما قادت بارتي استراليا نحو أول نهائي منذ 1993 على حساب روسيا البيضاء.

وقال كريج تيلي الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسترالي للتنس ”أنا سعيد لقدرتنا على استضافة نهائي كأس الاتحاد في بيرث فيما سيعد استعراضا رائعا لرياضة تنس السيدات“.