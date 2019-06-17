تعافت الفرنسية كارولين جارسيا من تأخرها بمجموعة لتفوز على الكرواتية دونا فيكيتش بنتيجة 2-6 و7-6 و7-6 وتحرز لقبها الأول هذا الموسم بحصد بطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس على الملاعب العشبية يوم الأحد.

وخسرت جارسيا، المصنفة الأولى في البطولة ورقم 28 عالميا والتي أنهت مباراتها في الدور قبل النهائي أمام جينيفر برادي قبل ساعات من النهائي، أول شوطي إرسال لها في المباراة لتفرط في المجموعة الأولى.

لكن اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما استعادت لمستها في المجموعة الثانية قبل أن تحصل على ثلاث فرص للفوز باللقب بعدما تقدمت 6-3 في الشوط الفاصل في المجموعة الحاسمة.

وسددت فيكيتش المصنفة الثانية ضربة أمامية مذهلة لتقلص الفارق إلى 6-4 لكن جارسيا حسمت الفوز في ساعتين و36 دقيقة بفضل ضربة إرسال ساحقة.

وتسببت الأمطار في نقل العديد من المباريات إلى داخل القاعات على ملاعب صلبة خلال البطولة التي تقام استعدادا لانطلاق ويمبلدون.

وبدأت فيكيتش انتصارها في دور الثمانية على كريستينا ملادينوفيتش على الملاعب العشبية قبل الانتقال إلى داخل القاعات.