وصلت عائدات ايران من تصدير السلع غير النفطية إلى 8 مليارات و412 مليون دولار، بينما استوردت ما يعادل 6 مليارات و763 مليون دولار من السلع خلال الشهرين الماضيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدراسات تدل على ان عملية تخليص البضائع ترصد إلكترونياً وبشكل مباشر عبر المنظومة الجمركية الشاملة في مركز الرصد الجمركي للبلاد، كما ان البضائع الحاصلة على الترخيصات القانونية اللازمة تخلص بشكل سريع للغاية.

ووفقاً للمعطيات، فقد استوردت ايران خلال الشهرين الماضيين نحو 5 آلاف و654 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و763 مليون دولار، إذ يدل ذلك على تدني مستوى الاستيراد مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وأبرز ثلاث بضائع تم استيرادها هي الأرز وذرة الماشية والصويا المعصورة (للمواشي). وأبرز الدول المصدرة لإيران هي الصين والإمارات والهند وتركيا. وبلغت الصادرات غير النفطية الايرانية في الشهرين الأولين من العام الايراني الجاري (21 مارس-21 مايو) نحو 30 ألفاً و273 طناً بقيمة 8 مليارات و412 مليون دولار، ما يعني نمو معدل الصادرات بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضى.

وأبرز ثلاث سلع تم تصديرها هي السوائل الغازية والزيوت الخفيفة والمنتجات ما عدى البنزين. وأبرز الدول المستوردة من ايران هي الصين والإمارات والعراق وتركيا. وتشير المعطيات الى أن الميزان التجاري لإيران خلال الشهرين الماضيين بات ملياراً و649 مليون دولار إيجاباً.