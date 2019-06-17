وانضم مبابي لباريس سان جيرمان قادماً من موناكو ويعتبر من أبرز اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد ، بينما عانى نيمار مع باريس من سلسلة إصابات في فترات هامة، وساهمت بخروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد ومانشستر يونايتد على التوالي.

وسلطت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الضوء على مستقبل باريس سان جيرمان ، بقولها أن “قنبلة على وشك الإنفجار” في القريب العاجل ، وذلك برحيل نيمار ومبابي عن النادي ، وذلك بعد ربط موقف الإدارة من ذلك.

وأضافت المجلة الفرنسية الشهيرة أن بارس سان جيرمان كان يرفض التخلي عن نيمار ومبابي في الأسابيع الماضية ، لكن كل شيء تغير مؤخراً خصوصاً بعد التصريح الذي أدلى به رئيس النادي.