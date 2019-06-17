  • الإثنين ١٣ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255887 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: رياضة  
قنبلة على وشك الإنفجا .. مبابي ونيمار يغادران باريس

قنبلة على وشك الإنفجا .. مبابي ونيمار يغادران باريس

بدأت التلميحات تشير إلى اقتراب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من بيع الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي ، بعد عامين من التعاقد معهما مقابل 382 مليون يورو.

وانضم مبابي لباريس سان جيرمان قادماً من موناكو ويعتبر من أبرز اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد ، بينما عانى نيمار مع باريس من سلسلة إصابات في فترات هامة، وساهمت بخروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد ومانشستر يونايتد على التوالي.
وسلطت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الضوء على مستقبل باريس سان جيرمان ، بقولها أن “قنبلة على وشك الإنفجار” في القريب العاجل ، وذلك برحيل نيمار ومبابي عن النادي ، وذلك بعد ربط موقف الإدارة من ذلك.
وأضافت المجلة الفرنسية الشهيرة أن بارس سان جيرمان كان يرفض التخلي عن نيمار ومبابي في الأسابيع الماضية ، لكن كل شيء تغير مؤخراً خصوصاً بعد التصريح الذي أدلى به رئيس النادي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/3937 sec