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رقم الخبر: 255886 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: اقتصاد  
سفير الدنمارك يزور كرمانشاه لبحث التعاون الإقتصادي

سفير الدنمارك يزور كرمانشاه لبحث التعاون الإقتصادي

وصل سفير الدنمارك لدى ايران، الاثنين، الى محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) في زيارة تستغرق يومين للقاء الناشطين الاقتصاديين في هذه المحافظة.

وأشار رئيس غرفة تجارة كرمانشاه كيوان كاشفي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، الى برامج زيارة سفير الدنمارك للمحافظة، وقال: أحد أهم هذه البرامج هو لقاء أعضاء غرفة تجارة كرمانشاه والناشطين الاقتصاديين في المحافظة الذي سيعقد صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح كاشفي: ان الدنمارك تعد من الشركاء التجاريين المهمين لإيران؛ مضيفاً: ان صادرات ايران الى الدنمارك زادت العام الماضي قرابة 55%، وهذا يعني إمتلاك هذا البلد إمكانات تجارية جيدة، ينبغي علينا الاستفادة منها.

وتتضمن زيارة سفير الدنمارك لمحافظة كرمانشاه، زيارة مدينة سربل ذهاب غرب المحافظة التي تعرضت قبل عامين الى زلزال مدمر.

 

 
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