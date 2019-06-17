بدأ منتخب الأرجنتين المنافسة في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل بخسارة مفاجئة على يد كولومبيا بهدفين دون مقابل ، لتبدأ الانتقادات ضد نجم برشلونة ليونيل ميسي وزملائه.

وطالب ليونيل ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين بنسيان الهزيمة ضد كولومبيا ، والاستعداد لمواجهة الباراجواي يوم الخميس القادم ، لتدراك الموقف قبل الجولة الختامية ضد منتخب قطر.



وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن ليونيل ميسي قام بدور القائد عقب الخسارة من كولومبيا ، وذلك بالتحدث للاعبين ، وهذا مشابه لما حصل معه عقب الخسارة برباعية من ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ووفقاَ لنفس الصحيفة فإن ميسي قال للاعبين في غرفة خلع الملابس “هذه مجرد بداية ، علينا التفكير في الباراجواي الآن ، نحن في نفس الخط وعلينا جميعاَ العمل بمسؤولية لنصل إلى نهاية جيدة “.