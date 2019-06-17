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رقم الخبر: 255885 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: رياضة  
ميسي يلعب دور القائد بحذافيره عقب الهزيمة من كولومبيا

ميسي يلعب دور القائد بحذافيره عقب الهزيمة من كولومبيا

بدأ منتخب الأرجنتين المنافسة في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل بخسارة مفاجئة على يد كولومبيا بهدفين دون مقابل ، لتبدأ الانتقادات ضد نجم برشلونة ليونيل ميسي وزملائه.

وطالب ليونيل ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين بنسيان الهزيمة ضد كولومبيا ، والاستعداد لمواجهة الباراجواي يوم الخميس القادم ، لتدراك الموقف قبل الجولة الختامية ضد منتخب قطر.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن ليونيل ميسي قام بدور القائد عقب الخسارة من كولومبيا ، وذلك بالتحدث للاعبين ، وهذا مشابه لما حصل معه عقب الخسارة برباعية من ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاَ لنفس الصحيفة فإن ميسي قال للاعبين في غرفة خلع الملابس “هذه مجرد بداية ، علينا التفكير في الباراجواي الآن ، نحن في نفس الخط وعلينا جميعاَ العمل بمسؤولية لنصل إلى نهاية جيدة “.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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