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رقم الخبر: 255883 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
سيدة ايرانية تتسلق جبل في كردستان العراق + صور

سيدة ايرانية تتسلق جبل في كردستان العراق + صور

تمكنت متسلقة الجبال الايرانية سعيدة صفاريان من محافظة ايلام غرب ايران من تسلق قمة جبل هلكورد في كردستان العراق والبالغ ارتفاعه 3607 أمتار.

وهذه هي خامس قمة جبلية خارج ايران تتسلقها صفاريان منها كازبك في جورجيا وآراغاتس في ارمينيا وآرارات في تركيا وهلكورد في كردستان العراق.

كما ان هذه السيدة تسلقت لغاية الان 31 قمة جبلية في ايران في اطار مشروع "سيمرغ" (الصعود الى القمم الجبلية الشاهقة في ايران.)

وهنالك في محافظة ايلام اكثر من الف متسلق ومتسلقة للجبال من ضمنهم 650 رجلا و 550 سيدة.

يذكر ان قمة هلكورد هي ثاني أعلى قمم الجبال في العراق بعد جبل شيخا دار إذ يبلغ ارتفاعه 3607 امتار فوق مستوى سطح البحر ويقع ضمن سلسلة جبال حصاروست قرب الحدود مع إيران.

وتقع القمة في منطقة سكران هلكورد التابعة لقضاء جومان الواقع على الحدود العراقية الإيرانية والمثلث الحدودي بين تركيا والعراق وإيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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