وتمنى الرئيس روحاني لسفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وإندونيسيا والجزائر، النجاح في مهامهم، ودعا الى تعريف قدرات وامكانيات البلاد إلى المستثمرين والقطاعين العام والخاص في تلك الدول، والسعي لتطوير علاقات إيران مع هذه البلدان.

وقدم السفراء "أحمد نادري" و"محمد خوش هيكل آزاد" و"حسين مشعلجي زاده"، سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وإندونيسيا والجزائر على التوالي، تقارير عن علاقات إيران مع هذه البلدان في مختلف المجالات، وأكدوا على السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الكامل لإيران مع الدول الأخرى.