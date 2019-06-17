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رقم الخبر: 255880 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: محليات  
سفراء إيران لدى اليونان وإندونيسيا والجزائر يلتقون الرئيس روحاني

سفراء إيران لدى اليونان وإندونيسيا والجزائر يلتقون الرئيس روحاني

التقى سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليونان وإندونيسيا والجزائر اليوم الأثنين رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني قبل مغادرتهم طهران لتولي مهام عملهم.

وتمنى الرئيس روحاني لسفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وإندونيسيا والجزائر، النجاح في مهامهم، ودعا الى تعريف قدرات وامكانيات البلاد إلى المستثمرين والقطاعين العام والخاص في تلك الدول، والسعي لتطوير علاقات إيران مع هذه البلدان.

وقدم السفراء "أحمد نادري" و"محمد خوش هيكل آزاد" و"حسين مشعلجي زاده"، سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وإندونيسيا والجزائر على التوالي، تقارير عن علاقات إيران مع هذه البلدان في مختلف المجالات، وأكدوا على السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الكامل لإيران مع الدول الأخرى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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