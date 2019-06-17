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رقم الخبر: 255871 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هذا ما يفعله تناول 60 غراماً من اللوز يومياً بجسمك !

هذا ما يفعله تناول 60 غراماً من اللوز يومياً بجسمك !

يؤكد خبراء التغذية أنه يكفي أن يتناول الإنسان 60 غراماً من اللوز يومياً، حتى يحمي جسمه من الإصابة بالسكري وبأمراض القلب والدورة الدموية وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى فوائد أخرى هامة تتعلق بالحصول على قوام رشيق.

ويزود اللوز جسم الإنسان بالكثير من الدهون غير المشبعة والمعادن مثل المغنزيوم والكالسيوم والنحاس، وكميات كبيرة من فيتاميني «ب» و«ي». ولهذين الفيتامينين فوائد كثيرة: فيتامين «ي» معروف بأنه مضاد للأكسدة، ويحمي الجسم من العناصر الحرة، كما أنه يحمي الدهون غير المشبعة من الأكسدة، ليمتصها جسم الإنسان بأعلى درجة من الجودة، أما فيتامين «ب1» فإنه يقوي الأعصاب، فيما يزود فيتامين «ب2» كل خلية من الجسم بالطاقة.

وتناول اللوز لمدة أربعة أشهر يحمي الجسم من الإصابة بالسكري، لأن اللوز يحسن من مستوى إفراز الأنسولين، ولكن هذا يتطلب أن يكون خُمس البروتين الذي يتناوله الإنسان يومياً قادماً من اللوز، أي ما يعادل 60 إلى 80 غراماً، بحسب موقع «تسينتروم دير غيزوندهايت» الألماني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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