دور السينما الإيرانية تكرم "عباس كيارستمي" في ذكرى ميلاده تزامنا مع ميلاد المخرج الإيراني المخضرم عباس كيارستمي تعرض كافة صالات العرض في إيران مقطعا تكريميا له.