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|رقم الخبر: 255864
|تاريخ النشر: حزيران 17, 2019
|الوقت: 15:39
|الاقسام: ثقافة وفن
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دور السينما الإيرانية تكرم "عباس كيارستمي" في ذكرى ميلاده
تزامنا مع ميلاد المخرج الإيراني المخضرم عباس كيارستمي تعرض كافة صالات العرض في إيران مقطعا تكريميا له.
وتعرض صالات العرض السينمائي في 22 من يونيو الجاري الذي يصادف ذكرى مولد كيارستمي وقبل عروضها مقطعا يتضمن مشاهد من أفلامه وسيرته المهنية.
والخطوة جاءت باقتراح من نادي مخرجي السينما الإيرانية وموافقة اتحاد أصحاب السينما وقرار مجلس العروض السينمائية النقابي.
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