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رقم الخبر: 255863 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: ثقافة وفن  
«حياة زلقة» يحصل على جائزة مهرجان «faori mercato»

«حياة زلقة» يحصل على جائزة مهرجان «faori mercato»

حصل الفيلم الإيراني القصير «حياة زلقة» (زندکي لزج) من إخراج محسن مهري مؤخرا على جائزة افضل فيلم من مهرجان «faori mercato» الدولي في ايطاليا.

«حياة زلقة» إنتاج مشترك بين جمعية سينما الشباب الإيرانيين ومعين تك روستا وعلي رضا رحيم زاده وتمثيل رضا رباط جزي ويتناول قصة حياة غريبة لشخص مع بيان تجريبي ...

وسبق ان حصل الفيلم على جائزة افضل فيلم روائي من الدورة الثانية من مهرجان art slope للأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية وشارك ايضا في الدورة العشرين من مهرجان cellu l'art السينمائي الألماني وفي الدورة الثانية من مهرجان إيندي سيبروس (indie cyprus) السينمائي الدولي في قبرص وفي مهرجان تيرانا (Tirana) السينمائي الدولي في دورته الرابعة عشرة والدورة التاسعة عشرة من مهرجان «إزمير كيسا» ( izmir kisa) السينمائي الدولي في تركيا والدورة العاشرة من مهرجانwatersprite لأفلام الطلاب في إنجلترا ومهرجان «Queens world» الدولي بدورته التاسعة في أمريكا والدورة العشرين من مهرجان cellu l'art السينمائي في ألمانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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