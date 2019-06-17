تم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة المراجعة والاختيار للقسم الدولي من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة الذي يقام خلال نوفمبر القادم بالعاصمة طهران.

وكشف مكتب العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفنانين حسن دزواره، نيما عباسبور، عطا مجابي، آرمان فياض وطوفان نهان قدرتي تم اختيارهم للمراجعة وانتخاب الأفلام القصيرة المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.

ويعتبر مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة أهم وأبرز مهرجان من نوعه في الشرق الأوسط وأحد أهم المهرجانات والفعاليات في ايران حيث يشارك فيه ضيوف دوليون لامعون والمخرجون وكبار الحكام والخبراء السينمائيين ونخبة من المدرسين السينمائيين الذين يقيمون ورشات تعليمية ومشاريع تدريبية ويكون لحضور هؤلاء الضيوف الأجانب دور كبير في خلق فضاءات للتعاون المشترك بين الفنانين الأجانب والايرانيين.

ويهدف المهرجان إلى تعريف وتقديم أفضل الأفلام القصيرة على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك خلق تنافس بناء بين صناع الأفلام وتحديد وتقديم المواهب السينمائية وترسيخ موقع الفيلم القصير كتیار مستقل ومدروس في السينما فضلا عن تحديث المعرفة والمهارات السينمائية وإنشاء مناطق تسويقية داخلية وخارجية وتعزيز وجذب جمهور الأفلام القصيرة.