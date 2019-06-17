وفقاً لإتفاق بین المستشار الثقافي الإیراني لدی تونس ومدیر دار «الأطرش» للطباعة والنشر، سیتم إصدار کتاب «لاإمکانیة لتحریف القرآن» باللغة العربية في تونس.

إستقبل المستشار الثقافي الإیراني لدی تونس «علیرضا فدوي» في مکتبه في تونس مدیر دار نشر «مجمع الأطرش للکتاب المختص» «سالم الأطرش» حیث ناقش معه قضایا التبادل الثقافي بین البلدین.

وطالب فدوي بتعزیز التعاون بین البلدین في مجال ترجمة أبرز الکتب الفارسیة الی العربیة وذلك ضمن إطار دعم وحمایة ترجمة ونشر الکتب الفارسیة باللغات الأخری ضمن مشروع «تاب» (TOP).

وإقترح فدوي ترجمة وإصدار کتاب «لاإمکانیة لتحریف القرآن» للباحث الديني الايراني الراحل مرحوم آیة الله «معرفت» بالعربیة.

بدوره، طالب مدير «الأطرش» للطباعة والنشر في تونس «سالم الأطرش» بتکثیف الجهود في مجال تعلیم اللغة الفارسیة علی مستوی الدول العربیة وتوفیر المصادر الفارسیة الی المفکرین والکتاب العرب.