اكد وزير الثقافة والارشاء الاسلامي «سيد عباس صالحي»، والسفير الكرواتي لدى ايران «دراغا اشتامبوغ» على ضرورة تعزيز الدبلوماسية والاواصر الثقافية والفنية بين البلدين.

واشار صالحي، الى ارادة الرئيسين الايراني والكرواتي فضلا عن كبار مسؤولي البلدين على توطيد وتوسيع العلاقات بين طهران وزغرب.

كما دعا وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، الى تمديد التوافق الثقافي بين ايران وكرواتيا، لتحديد البرامج المستقبلية على صعيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات الثقافية والفنية بين البلدين؛ مؤكدا على استعداد ايران في هذا الخصوص.

ونوه صالحي الى دور الملتقيات والمؤتمرات العلمية في تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما التعاون المشترك في مجال ترجمة النصوص واعداد الابحاث والدراسات التراثية واللغوية.

الى ذلك، اكد السفير الكرواتي في طهران، انه يهدف من خلال مباحثاته مع وزير الثقافة الايراني الى تعزيز العلاقات بين طهران وزغرب.

ولفت اشتامبوغ الى بدء فترة الرئاسة الدورية لجمهورية كرواتيا للاتحاد الاوروبي اعتبارا من اول كانون الثاني / يناير 2020؛ مضيفا «نحن سنقوم خلال هذه الفترة بتحديد البرامج الثقافية والفنية ذات الصلة، وعليه نرغب في التعرف على الاراء الثقافية والفنية في ايران».

وفي الختام، اعلن السفير الكرواتي عن ترحيب بلاده بمشاركة وفود ثقافية وفنية من ايران بمهرجان كرواتيا الثقافي الدولي.