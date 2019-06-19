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رقم الخبر: 255858 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة المذاهب الإسلامية تبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع المراكز الأكاديمية في الهند

جامعة المذاهب الإسلامية تبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع المراكز الأكاديمية في الهند

أجرى رئيس جامعة المذاهب الإسلامية حجة الإسلام «محمد حسين مختاري» زيارة الى عدد من الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في الهند وأبرم مذكرات تفاهم للتعاون معها.

وزار مختاري، كل من مؤسسة نيودلهي البحثية لدراسات العلوم الإجتماعية وجامعة نويدا الدولية وجامعة جواهر لعل نهرو.

وتضمنت زيارته الى هذه المراكز العلمية، إبرام مذكرات تفاهم للتعاون بما يشمل تبادل الطلاب والأساتذة، وإجراء بحوث ومؤتمرات مشتركة، وتوفير فرص دراسية متبادلة وإقامة دورات وورشات مشتركة بين هذه الجامعات وجامعة المذاهب الإسلامية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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