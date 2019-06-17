أعلن رئيس منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية، بأنه سيتم خلال العام الجاري (العام الایراني بدأ في 21 آذار/ مارس) تنفيذ مشاريع منجمية في البلاد بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال خداداد غريب بور، اليوم الاثنين، في تصريح له خلال الملتقى السادس لجائزة استثمار المناجم والصناعات المنجمية: انه لو كانت الشركات الموردة للاجهزة الى البلاد بأن تورد المعرفة التقنية ايضاً، لكانت لدينا الآن طاقات اكبر في قطاع الصناعة.

وأضاف: انه خلال اجتماع الأمس في وزارة الصناعة كانت هنالك نقاشات حول تطوير التنقيب عن الطاقات المنجمية وقد اكدنا على المزيد من الاستفادة من طاقات الكونسرتيومات في التنقيب عن المناجم وهو ما من شانه المزيد من استثمار قطاع المناجم.

واوضح بأنه في ظروف الحظر يعد تطوير المصادر البشرية احد توجهات الاستثمار الامثل حيث ينبغي الاهتمام بهذا الامر في عملية التخطيط.

وأشار غريب بور في جانب آخر من تصريحه الى انه كان من المقرر ان تقوم شركة كورية جنوبية بالتعاون مع شركة ايرانية وتسليمها جهازاً ما "إلا أن هذا الامر لم يحدث بسبب الحظر الاميركي؛ لكننا وبالاعتماد على طاقاتنا الداخلية تمكنا من تصنيع الجهاز محليا".