ايران ستتخطى مستوى إنتاج 300كغم من اليورانيوم المخصب خلال 10 أيام

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، ان الجمهورية الاسلامية ستتخطى مستوى 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في منشاة "راك (خنداب) للماء الثقيل، أشار كمالوندي الى القرارات الاخيرة للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، وقال: انه ومنذ الاعلان عن زيادة الطاقة الانتاجية الى 4 أضعاف، ازدادت كمية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة وسنتخطى في غضون 10 أيام حجم انتاج 300 كغم من اليورانيوم.

وحول إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك، قال كمالوندي: انه من الممكن أن يزداد حجم استخدام الماء الثقيل في البلاد خلال الاعوام القادمة.

وأوضح بأننا ننتظر قرارات مسؤولي البلاد للخطوة الثانية؛ وبطبيعة الحال فان الفرصة متاحة أمام الاوروبيين، إلا أن ايران لن تصبر بعد الآن لترى ما يعملون.

وأكد كمالوندي بأن احتياطيات ايران ستزداد بوتيرة متسارعة، واضاف: ان كان حفظ الاتفاق النووي مهماً بالنسبة لهم (الأوروبيين) فعليهم بذل الجهود اللازمة.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بأن إجراءات ايران تأتي في اطار المادتين 36 و23 من الاتفاق النووي، وأضاف: ان الاجراءات ستعود الى ما كانت عليه فور تنفيذهم لتعهداتهم. وتابع: ان التصميم السابق لمفاعل أراك مأخوذ بنظر الاعتبار وكذلك التصميم الجديد، وفيما لو حدث خرق للتعهدات فان ايران تمتلك أنابيب كالندريا Calendria وان المفاعل السابق يمكن إحياؤه.

واضاف كمالوندي: ان التصاميم قد انتهت ونحن الآن في مرحلة إعداد الأجهزة، وإن كانوا (اطراف الاتفاق) صادقين وأدوا مسؤولياتهم فلربما يرجح استخدام المفاعل الجديد في ضوء مزاياه.

وأوضح بأن هنالك سيناريوهات مختلفة أمام المسؤولين، وقال: ان عملية "أوفر هول" صيانة أساسية جيدة قد أجريت لمصنع الماء الثقيل وهو جاهز لزيادة طاقته الانتاجية اكثر مما هو الآن؛ وإن لم يكن هنالك سوق (للبيع)، فمن المحتمل أن يتجاوز احتياطي الماء الثقيل 130 كغم في غضون فترة الشهرين والنصف القادمة.

وحول زيادة نسبة تخضيب اليورانيوم، قال كمالوندي: ان سقف التخصيب أكثر من 3.67 بالمائة يمكن أن يكون من 3.68 بالمائة الى أي مستوى آخر، وهو امر يتعلق بقرار مسؤولي البلاد.

وأضاف: هنالك سيناريوهان إثنان في هذا المجال: الاول أن يكون التخصيب بنسبة أكثر من 3.67 بالمائة لتغطية حاجة مفاعل بوشهر اي 5 بالمائة أو لتغطية حاجة مفاعل طهران اي 20 بالمائة.

يتبع...