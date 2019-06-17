وذكر يوفنتوس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "الآن عاد ساري إلى إيطاليا، حيث قضى معظم مسيرته التدريبية. ومن اليوم، سيتولى زمام الأمور في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022"، خلفا للمدرب أليغري الذي رحل عن اليوفي مع نهاية موسم 2018-2019.

وأشرف ساري (60 عاما) على تدريب تشيلسي الإنجليزي في الموسم المنصرم، وقاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كما أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وسبق لساري تدريب مجموعة من الأندية الإيطالية في الدرجتين الأولى والثانية، لكن محطته الأبرز كانت مع نابولي، الذي أشرف عليه بين العامين 2015 و2018، وساهم في تحسين أدائه، بل أصبح فريق الجنوب الإيطالي في عهد ساري، أكبر المنافسين المحليين لنادي يوفنتوس.

وستكون مهمة صاحب الـ60 عاما الأساسية مع يوفنتوس، قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ موسم 1995-1996.