حجز منتخب السويد مقعدا له في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للسيدات، إثر فوزه العريض على نظيره التايلندي (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجلت خماسية السويد كل من، ليندا سيمبرانت (د. 6)، كوسوفاري أسلاني (د. 19)، فريدولينا رولفو (د. 42)، لينا هورتيج (د. 81)، إيلين روبينسون (د. 90 من ضربة جزاء).

بينما سجلت التايلندية كانجانا سانغنغوين هدف بلادها اليتيم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق منتخب السويد انتصاره الثاني على التوالي، وحل بالمركز الثاني بفارق الاهداف عن المنتخب الامريكي الذي هزم منتخب تشيلي بثلاثية نظيفة وحصد كل منهما 6 نقاط، ليضمنا صعودهما مبكرا إلى دور الستة عشر، للبطولة المقامة حاليا في فرنسا.

بينما منيت تايلند بالهزيمة الثانية على التولي، وتتذيل قائمة المجموعة، وجاءت تشيلي بالمركز الثالث وايضاً بدون نقاط ولكن بفارق الاهداف.