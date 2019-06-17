قال وزير منطقة القوقاز الشمالي بالاتحاد الروسي: إنه سيتم توسيع التعاون الاقتصادي بين القوقاز الشمالي وإيران أكثر فاكثر.

وصرح "سيرجي فيكتوروفيتش تشوتارييف" اليوم الاثنين في اجتماع لمجموعات العمل للمحافظات خلال الدورة الـ15 للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران والاتحاد الروسي، بأن منطقة القوقاز الشمالي مهتمة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران وتأمل أن يتحقق ذلك قريبا.

واضاف، أنه بالإضافة إلى محافظات القوقاز الشمالي، حضر أيضا ممثلون عن عدد من المقاطعات الروسية الأخرى في طهران ، مما يشير إلى جهودهم لتطوير العلاقات.

ودعا المسؤول الروسي إلى تعيين ممثل من إيران والاتحاد الروسي لمتابعة نتائج الاجتماع وقال إن تعيين الممثل سيؤدي إلى حدوث طفرة في العلاقات.

وقال شيتاريوف : بالإضافة إلى ذلك، يجب الموافقة على جميع القضايا التي أثيرت في هذه الاجتماعات من قبل السلطات العليا في البلدين من أجل تنفيذها في المستقبل.

وبدأ الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والاتحاد الروسي والملتقى التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، أعماله يوم أمس الأحد ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور مسؤولين وناشطين من القطاعين العام والخاص في البلدين في مدينتي طهران وأصفهان.