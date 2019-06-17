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رقم الخبر: 255840 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
رئيس سان جيرمان: الباب مفتوح لرحيل أي لاعب

رئيس سان جيرمان: الباب مفتوح لرحيل أي لاعب

كسر القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد، صمته حول الفريق ومستقبل اللاعبين.

وقال الخليفي، خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إذا كان هناك أي لاعب غير سعيد، فإن أبواب النادي مفتوحة (للرحيل)".

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفريق مؤخرًا، وعلى رأسهم الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، حيث ارتبط الأول بالعودة لصفوف ناديه السابق برشلونة، والثاني بريال مدريد، في ظل رغبة الميرينجي في الظفر بخدماته.

وأضاف الخليفي: "الآن يجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل، والأمر سيكون مختلفًا تمامًا، حيث سيتعين عليهم القيام بالمزيد من العمل".

وأشار إلى أن النادي الباريسي، سيتخلى عن اللاعبين الذين لا يناسبون سياسته، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض سان جيرمان لضربات قوية على الصعيد الأوروبي، في السنوات الأخيرة، رغم الهيمنة المحلية، وكان آخرها السقوط المدوي أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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