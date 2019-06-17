حصد منتخب مصر فوزاً مثيراً على حساب غينيا بنتيجة (3-1) الأحد، في تجربة ودية أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة 11 عن طريق مروان محسن ولكن المنتخب الغيني تعادل في الدقيقة 64 عن طريق سولي كابا، إلا أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قلب الدفة لصالح مصر بعد مشاركته وساهم في هدفين للفراعنة في الدقيقة 78 عن طريق أحمد علي وعمر جابر في الدقيقة 86.

ورغم الفوز إلا أن أداء المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري لم يكن مطمئناً للجماهير في البروفة الأخيرة قبل لقاء زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في افتتاح الكان.

وقدم منتخب غينيا بقيادة مدربه البلجيكي بول بوت مستويات جيدة على مدار اللقاء وعاب أداءه خط الدفاع المهزوز والحارس المتواضع علي كيتا، بجانب التأثير الواضح لغياب نجم ليفربول نابي كيتا للإصابة.