تعادل المنتخب القطري في مباراته الأولى بنهائيات كوبا أمريكا 2019 المقامة بالبرازيل، وذلك مع منتخب باراجواي بنتيجة (2-2)، مساء الأحد على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأحرز أوسكار كاردوزو (4) من ركلة جزاء ودرليس جونزاليس (56) هدفي باراجواي، فيما سجل المعز علي (68) وخوخي بوعلام (77) هدفي قطر.

وتضم المجموعة أيضًا المنتخب الكولومبي، الذي فاز مساء السبت، على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من قطر وباراجواي.

واعتمد منتخب قطر في بداية الأمر على طريقة لعب دفاعية (5-3-2)، فلعب بدرو ميجيل وبوعلام خوخي على الطرفين، مع تواجد الثلاثي عبد العزيز حاتم وطارق سلمان وعبد الكريم حسن في عمق الخط الخلفي.

وتبادل الثلاثي بسام الراوي وعاصم مابيدو وحسن الهيدوس الأدوار في خط الوسط، مقابل تحرك الثنائي المعز علي وأكرم عفيف في الخط الأمامي.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب منتخب باراجواي إدواردو بيريزو إلى طريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الخلفي من برونو فالديز وفابيان بالبوينا وجونيور ألونسو وسانتياجو أرزامنديا.

ووقف رودريجو روخاس كلاعب وسط محوري ومن حوله سيلسو أورتيز وميجيل ألميرون، فيما تشكل الخط الهجومي من الثلاي هرنان بيريز وأوسكار كاردوزو وسيسيليو دومينيجيز.

وفي المباراة الاخرى استهل منتخب أوروجواي، مشواره في كوبا أمريكا، بفوز كبير عريض على نظيره الإكوادوري بنتيجة (4-0)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

أحرز نيكولاس لوديرو هدف أوروجواي الأول بالدقيقة 6، وضاعف إدينسون كافاني النتيجة (33)، فيما سجل لويس سواريز ثالث الأهداف (44)، قبل أن يختتم أرتورو مينا، مدافع الإكوادور النتيجة بتسجيله الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (80).

وحصد أوروجواي أول 3 نقاط في المجموعة، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، في انتظار مباراة تشيلي واليابان.