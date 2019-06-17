حكمان ايرانيان للتايكواندو على لائحة افضل الحكام الـ50 لمباريات البارا أولمبية قدم الاتحاد العالمي للتايكواندو اسماء افضل الحكام الـ50 لهذه الرياضة في العالم لادارة مباريات البارا أولمبية 2020 بعد اقامة ورشة تدريب دولي لهؤلاء الحكام ومن بينهم حكمان ايرانيان.