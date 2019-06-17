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رقم الخبر: 255837 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
حكمان ايرانيان للتايكواندو على لائحة افضل الحكام الـ50 لمباريات البارا أولمبية

حكمان ايرانيان للتايكواندو على لائحة افضل الحكام الـ50 لمباريات البارا أولمبية

قدم الاتحاد العالمي للتايكواندو اسماء افضل الحكام الـ50 لهذه الرياضة في العالم لادارة مباريات البارا أولمبية 2020 بعد اقامة ورشة تدريب دولي لهؤلاء الحكام ومن بينهم حكمان ايرانيان.

وادرج اسم الحكمين الايرانيين حافظ مهدوي وعبد الرضا بهاري على لائحه افضل حكام العالم في رياضة التايكواندو.

وسيتنافس هؤلاء الحكام في المباريات القادمة للتايكواندو لاثبات قدراتهم، وبالتالي ادراج اسماء 30 منهم في اللائحة النهائية لادارة مباريات البارا أولمبية.

علما ان مباريات البارا أولمبية 2020 ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال العام المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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