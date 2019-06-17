حقق منتخب ايران فوزاً ملفتاً للانظار بتغلبه على نظيره الروسي بثلاثة اشواط دون رد الاحد وذلك في المرحلة الثالثة من دوري الامم للكرة الطائرة التي استضافتها مدينة ارومية شمال غرب ايران وتصدر المرحلة.

وفرض منتخب ايران سيطرته منذ البداية وانهى الشوط الاول بنتيجة 25-20 والثاني 26-24 والثالث 25-23 نقطة.

ورفع منتخب ايران رصيد انتصاراته الى 8 انتصارات في مقابل خسارة واحدة امام البرازيل بنتيجة 2-3.

وهنأ الرئيس الايراني حسن روحاني بالانتصارات التي يحققها المنتخب الوطني للكرة الطائرة في اطار دوري الامم.

وكتب روحاني في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ان الانتصارات الباهرة للمنتخب الوطني الايراني وتألقه في دوري الامم للكرة الطائرة قد خلقا موجة من الفخر والابتهاج في قلوب الايرانيين جميعا.