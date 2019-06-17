|رقم الخبر: 255834
|تاريخ النشر: حزيران 17, 2019
|الوقت: 10:52
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:
ایران
📌بعد أشهر.. المتحدث الجدید باسم الحکومة یعقد أول مؤتمر صحفي له
📌بدء انخفاض أسعار السلع الاستهلاکیة في ايران
📌لجنة مشترکة في مجمع تشخیص مصلحة النظام للبت في لائحتي بالیرمو و CFT
جمهوري اسلامي
📌خفض التعریفة الجمرکیة علی 800 سلعة في العلاقات التجاریة بین ایران والقوقاز الشمالي
📌المتحدث باسم الحکومة: المصادقة علی لوائح FATF هي في صالح الشعب
📌القوات المسلحة الیمنیة: ایام اکثر إیلاماً تنتظر النظام السعودي
📌لاریجاني: الهجوم علی ناقلتي النفط مشکوك فيه ویأتي تکمیلاً للحظر الامریکي علی ایران
کیهان
"📌نیوزویك": اسرائیل والامارات والسعودیة وحتی امریکا قد تکون مَن هاجم الناقلتین
📌استمرار استهداف مطارات السعودیة والتحالف السعودي یلوذ الی الغرب
📌مظاهرات في العاصمة التونسیة احتجاجاً علی زیارة وفد صهیوني للبلاد
آرمان
📌بوتین لروحاني: نحن مدینون لایران
آفتاب یزد
📌طهران تقترح علی روسیا إنشاء وتطویر مطارات محلیة ودولیة في ایران
📌لقاء وفد رفيع من حرکة حماس بوزیر الامن الایراني
شرق
📌البرامج النوویة في طلیعة مجالات التعاون بین ایران وروسیا
📌الرئیس روحاني: الحکومة ستقف الی جانب العتبة الرضویة
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