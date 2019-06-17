فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:

ایران

📌بعد أشهر.. المتحدث الجدید باسم الحکومة یعقد أول مؤتمر صحفي له

📌بدء انخفاض أسعار السلع الاستهلاکیة في ايران

📌لجنة مشترکة في مجمع تشخیص مصلحة النظام للبت في لائحتي بالیرمو و CFT

جمهوري اسلامي

📌خفض التعریفة الجمرکیة علی 800 سلعة في العلاقات التجاریة بین ایران والقوقاز الشمالي

📌المتحدث باسم الحکومة: المصادقة علی لوائح FATF هي في صالح الشعب

📌القوات المسلحة الیمنیة: ایام اکثر إیلاماً تنتظر النظام السعودي

📌لاریجاني: الهجوم علی ناقلتي النفط مشکوك فيه ویأتي تکمیلاً للحظر الامریکي علی ایران

کیهان

"📌نیوزویك": اسرائیل والامارات والسعودیة وحتی امریکا قد تکون مَن هاجم الناقلتین

📌استمرار استهداف مطارات السعودیة والتحالف السعودي یلوذ الی الغرب

📌مظاهرات في العاصمة التونسیة احتجاجاً علی زیارة وفد صهیوني للبلاد

آرمان

📌بوتین لروحاني: نحن مدینون لایران

آفتاب یزد

📌طهران تقترح علی روسیا إنشاء وتطویر مطارات محلیة ودولیة في ایران

📌لقاء وفد رفيع من حرکة حماس بوزیر الامن الایراني

شرق

📌البرامج النوویة في طلیعة مجالات التعاون بین ایران وروسیا

📌الرئیس روحاني: الحکومة ستقف الی جانب العتبة الرضویة