|رقم الخبر: 255827
|تاريخ النشر: حزيران 17, 2019
|الوقت: 09:51
|الاقسام: رياضة
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الرئيس روحاني يهنئ بانتصارات المنتخب الوطني للكرة الطائرة في دوري الأمم
هنا الرئيس الايراني حسن روحاني بالانتصارات التي يحققها المنتخب الوطني للكرة الطائرة في اطار دوري الامم.
وكتب روحاني في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ان الانتصارات الباهرة للمنتخب الوطني الايراني وتالقه في دوري الامم للكرة الطائرة قد خلقا موجة من الفخر والابتهاج في قلوب الايرانيين جميعا.
يذكر ان المنتخب الوطني الايراني فاز مساء الاحد على نظيره الروسي 3-0 ، مواصلا صدارته لدوري الامم بالكرة الطائرة في ختام اسبوعه الثالث.
وقد حققت ايران لغاية الان 8 انتصارات، كانت على ايطاليا والصين واليابان والارجنتين والمانيا وكندا وبولندا وروسيا، فيما كانت الخسارة امام البرازيل.
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