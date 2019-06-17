  • الإثنين ١٣ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يونيو 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255825 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 09:47 الاقسام: محليات  
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يزور روسیا غداً
للمشاركة في الاجتماع الدولي العاشر لكبار مسؤولي الشؤون الامنية لدول العالم

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يزور روسیا غداً

سيقوم أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بزيارة الى روسیا غدا الثلاثاء.

وتاتي زيارة شمخاني الى روسيا تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف للمشاركة في الاجتماع الدولي العاشر لكبار مسؤولي الشؤون الامنية لدول العالم.

ويقام الاجتماع على مدى يومين في مدينة اوفا الواقعة جنوب روسيا للبحث وتبادل وجهات النظر حول قضايا الامن الدولي بين كبار مسؤولي الامن في دول العالم.

وسيلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وممثل قائد الثورة الاسلامية فيه، عددا من المسؤولين المشاركين في الاجتماع للبحث في المبادرات السياسية والعسكرية والامنية المشتركة وتضافر الجهود لمواجهة وادارة التهديدات الامنية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/7767 sec