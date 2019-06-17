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رقم الخبر: 255824 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 09:29 الاقسام: رياضة  
بطولة شباب آسيا لكرة الصالات.. صعود 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي

بطولة شباب آسيا لكرة الصالات.. صعود 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي

مع اقامة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة شباب آسيا دون 20 عاما لكرة الصالات الاحد، صعدت 8 منتخبات الى الدور ربع النهائي.

في غضون اليومين الاولين من انطلاق منافسات بطولة شباب آسيا دون 20 عاما لكرة الصالات الجارية حاليا في مدينة تبريز (شمال غرب ايران)، تم تحديد المنتخبات التي صعدت الى الدور ربع النهائي، فمن المجموعة الاولى صعدت ايران وافغانستان، والمجموعة الثانية تايلند ولبنان، والمجموعة الثالثة اليابان وفيتنام، ومن المجموعة الرابعة اندونيسيا والعراق، في حين خرجت منتخبات هونغ كونغ وقرغيزيا وطاجيكستان والصين تايبيه (تايون) من منافسات البطولة.

وفي مباريات اليوم الثالث من البطولة يوم الاحد فازت اندونيسيا على العراق 2-1 لتتصدر المجموعة الرابعة، وفازت اليابان على فيتنام 2-1 لتتصدر المجموعة الثالثة، وتلتقي العراق في الدور ربع النهائي.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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