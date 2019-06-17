اكد مسؤول امني روسي رفيع المستوى بان الاتفاق النووي لا بديل له ولا ينبغي ان يتحول الى اداة لمؤاخذة ايران من قبل بعض الدول.

وقال نائب سكرتير مجلس الامن الروسي الكسندر فينيديكتوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نشرت في عددها الصادر الأحد، انني على ثقة بان لا بديل للاتفاق النووي وان روسيا ملتزمة بهذا الاتفاق النووي تماما.

واضاف، انه ينبغي الوقوف امام المحاولات الرامية الى لطرح قضايا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ابحاث مزعومة حول ايران في المجالات العسكرية والنووية.

وتابع قائلا، ان الاتفاق النووي وفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية حل وتسوية جميع القضايا حول ايران وقد تم التاكيد على هذا الموضوع مرارا في تقارير الوكالة.

وحذر المسؤول الروسي من ان استغلال هذا الموضوع سيضر بسمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا تعثر خلال مدة طويلة.

وفي إشارة إلى اللقاء الذي سيشارك فيه كل من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، قال فينيديكتوف: "نعول على أن يثمر التعاون بيننا خطوات عملية مشتركة هادفة إلى إرساء الاستقرار في سوريا والشرق الأوسط بأسره".

وشدد المسؤول الروسي على وجوب أن تراعي هذه العملية "مصالح جميع الجهات الفاعلة، بما فيها إيران"، مضيفا: "كل محاولات اللجوء إلى تكتيك الإنذارات محكوم عليها بالفشل مسبقا، شأنها شأن التخمينات الإعلامية حول هذا الموضوع. وإذا أراد أحد ما دق إسفين بيننا وبين شركائنا في المنطقة بواسطة هذه الأساليب، فإن حسابه خاطئ".

وأكد فينيديكتوف أيضا أن أحد مسؤولي جهاز مجلس الأمن القومي الأمريكي سيشارك في المؤتمر الدولي العاشر لقضايا الأمن المزمع عقده في مدينة أوفا الروسية ما بين 18 و20 يونيو الجاري.

وقال المسؤول إن تأكيد الجانب الأمريكي حضور ممثل عنه في المؤتمر، بعد امتناع الولايات المتحدة عن المشاركة في فعالياته في السنوات الأخيرة، جاء كإشارة بناءة من واشنطن على استعدادها للحوار مع موسكو حول قضايا الأمن.