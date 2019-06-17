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رقم الخبر: 255819 تاريخ النشر: حزيران 17, 2019 الوقت: 08:46 الاقسام: محليات  
الإتحاد الأروروبي يجدد إلتزامه بالإتفاق النووي

الإتحاد الأروروبي يجدد إلتزامه بالإتفاق النووي

جدد الاتحاد الاوروبي التزامه بالاتفاق النووي إثر زيارة مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد هيلغا شميد.
وبناء على بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي، امس الاحد، فقد استثمرت شميد فرصة زيارتها لعدد من دول منطقة الخليج الفارسي منها ايران للتاكيد على التزام الاتحاد بالاتفاق النووي.
وكانت شميد قد التقت السبت مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي حيث تمحورت المحادثات بينهما حول الاتفاق النووي وقرار الجمهورية الاسلامية الايرانية خفض تعهداتها في اطاره.
واكد بيان الاتحاد الاوروبي بان الاتفاق النووي يلعب دورا اساسيا في ترسيخ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط واعتبره العنصر الاساس للاتفاق على حظر انتشار الاسلحة النووية في العالم.
يذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت من خلال تقاريرها الـ 15 الصادرة لغاية الان التزام ايران بالاتفاق النووي.
وكانت ايران قد اعلنت قبل فترة خفض تنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي لحين تنفيذ الاطراف الاخرى تعهداتها وحددت مهلة 60 يوما لهذا الغرض ومن دونه ستتخذ خطوة لاحقة لزيادة خفض تنفيذ التعهدات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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